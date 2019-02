Live: De topper tussen Sparta en Twente en de eredivisie vrouwen

De topper tussen Sparta Rotterdam en FC Twente staat vanavond op het programma en daarnaast komen de vrouwen van PEC Zwolle en FC Twente in actie in de laatste speelronde van de reguliere competitie.

Alle drie de duels zijn te volgen op ons scorebord. Dat is te vinden in het menu onder het kopje sport. Of via deze link: rtvoost.nl/scorebord. Daarnaast is de wedstrijd tussen Sparta en Twente te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.