Overleden erelid vv Mariënberg schenkt zijn cluppie erfenis van 6 mille

Ze waren met stomheid geslagen. Dat Henk Veltink zijn cluppie een warm hart toedroeg, wisten ze onderhand wel bij vv Mariënberg. Maar dat de vrijgezel zijn geliefde voetbalvereniging een kleine 6.000 euro als erfenis naliet? “Kippenvel”, aldus voorzitter Jan Hagedoorn. Als eerbetoon wordt het nieuwe terras nu vernoemd naar deze ‘clubman in hart en nieren’.

De preses kreeg recent een appje van Erna, de steun en toeverlaat van Henk. Of hij tijd had voor een bakkie koffie, want ze mocht namens Henk een gift aan vv Mariënberg geven. Wat bleek? De ongeneeslijk zieke Henk had al jarenlang regelmatig een klein bedragje opzij gezet voor zijn club. Bij zijn overlijden, op 68-jarige leeftijd, bleek dat te zijn opgelopen tot 5.700 euro.

Borrelpraat

Volgens voorzitter Hagedoorn begon het een paar jaar geleden met wat borrelpraat in de kantine. Het gesprek ging onder meer over aandelen en koersindexen. Henk was namelijk verwoed belegger. De voorzitter gaf Henk toen gekscherend de tip om te beleggen in de club.



Blijkbaar is dat toch bij Veltink blijven hangen. Omdat Henk kanker had, had hij Erna in vertrouwen genomen om in de aanloop naar zijn overlijden allerlei praktische zaken te regelen. Opruimen, abonnementen opzeggen. En hij had Erna geïnformeerd over het legaat.



Enveloppe met inhoud

Zodoende overhandigde ze recent een enveloppe met daarin een symbolische cheque: namens Henk aan de club. Voorzitter Hagedoorn schrok en raakte geëmotioneerd bij het zien van de hoogte van het bedrag.

Volgens Rick Kelder, wedstrijdsecretaris van vv Mariënberg, was Henk Veltink een ‘clubman in hart en nieren’. “Zelfs toen hij al ernstig ziek was, was hij ‘s ochtends hier nog op het clubterrein. ‘s Middags wilde hij nog een wedstrijd bezoeken, maar dat ging niet eens meer omdat hij al té ziek was. ‘s Avonds is hij overleden.”

Clubicoon

Volgens Kelder was vv Mariënberg alles voor Veltink. “Hij was er dag en nacht te vinden. Vrijwilliger, bestuurslid, scheidsrechter, erelid. Hij heeft broers en zussen, maar is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Heel bijzonder dat hij dit mooie bedrag aan ons heeft nagelaten.”

Eigen terras

Het geld wordt gebruikt voor een nieuw terras. Als eerbetoon zal dat naar het overleden clubicoon worden vernoemd. “We hebben al een Eg Waaijman-tribune en straks dus ook een Henk Veltink-terras.”