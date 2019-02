Deel dit artikel:













Ilja uit Wierden kickt af van oxycodon: "Pas op voor medicijnverslaving" Ilja Zieleman (Foto: RTV Oost)

Tien dagen geleden is ze vrijwillig opgenomen in een afkickkliniek in Enschede. De 33-jarige Ilja Zieleman uit Wierden is verslaafd aan de pijnstiller oxycodon. Nog een paar dagen, dan hoopt ze voor altijd clean te zijn.

Zieleman begon zo'n drie en een half jaar geleden met het slikken van de sterke pijnstiller oxycodon na een operatie waarbij haar maag werd verkleind. Vanwege complicaties volgden daarna nog dertien operaties. Na elke ingreep kreeg Zieleman oxycodon voorgeschreven. Gaandeweg raakte ze verslaafd. In november vorig jaar probeerde ze met begeleiding van haar huisarts stoppen. Dat ging niet goed. Tijdens een autorit met haar zoontje, onderweg naar haar vader, kreeg ze een black-out en reed ze in Nijverdal een lantaarnpaal omver. Zieleman en haar zoontje raakten niet gewond. Het ongeluk was wel de reden om professionele hulp te zoeken bij het afkicken. 'Net als heroïne' Rob Meeuwsen van Tactus Verslavingszorg herkent het verhaal van Zieleman. Als behandelaar weet hij dat het moeilijk maar niet onmogelijk is om van het middel af te kicken. "Doe dat vooral met professionele hulp." Meeuwsen ziet oxycodon als een sterk opiaat. Hij vergelijkt het zelfs met heroïne. "De werking van beide producten is ongeveer hetzelfde." Zieleman ondervindt dat aan den lijve. Ze heeft afkickverschijnselen. "Ik heb koude handen en mijn benen trillen." Hoewel het niet makkelijk is, zet ze door. "Dat moet. Ik wil straks mijn leven weer oppakken. Ik wil er weer zijn voor mijn zoontje en ik wil weer aan het werk in de verzorging. Dat heb ik altijd gedaan."