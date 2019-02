Deel dit artikel:













Verkoop gestart van panden Havenweg voor horecabedrijf op Koggewerf Koggewerf in Kampen (Foto: Google Street View)

Na jaren onderhandelen met de bewoners van de panden aan de Havenweg 3 en 5 in Kampen en het herzien van de omgevingsvergunning is het zover: de panden kunnen worden verkocht aan een horecabedrijf om zo een volgende stap te maken in de plannen om De Koggewerf een Maritiem Erfgoedcentrum te maken.

Er wordt een gespecialiseerde horecamakelaar ingehuurd om serieuze kopers bij de gemeente te introduceren. "Het inschakelen van de makelaar moet garantie bieden, dat de juiste mensen aan tafel komen, die op deze locatie een bedrijf willen vestigen, dat past binnen de doelstelling en de sfeer van het toekomstige Maritiem Erfgoedcentrum," dit laat de gemeente in een brief weten. Panden

De panden worden in de huidige staat verkocht tegen de getaxeerde waarde. De ondergrond blijft in eigendom van de gemeente en er zal daarom een recht van opstal worden gevestigd. De panden moeten grondig worden opgeknapt en aangepast om ze geschikt te maken als horecagelegenheid. Koggewerf De Koggewerf wordt de komende jaren ontwikkeld tot het Maritiem Erfgoedcentrum IJsseldelta. Een toeristische trekpleister waar bezoekers kunnen zien en beleven hoe het leven in vroegere tijden in de nautische Hanzestad Kampen was. Hiervoor wordt het terrein opnieuw ingericht en er komt een aantal nieuwe gebouwen en voorzieningen, waaronder dus een horecabedrijf. Er is al een museumhaven aangelegd en opgeleverd. De botenloods is op dit moment in aanbouw en de hellingbaan moet nog worden aangelegd.