Het Heideveld uit Steenwijkerwold viert 200 jarig bestaan met boek en standbeeld

De boeren in Steenwijkerwold waren niet blij toen generaal Johannes van den Bosch in 1818 het uitgestrekte heideveld daar wilde annexeren voor zijn kolonie Willemsoord. Ze gebruikten die woeste gronden zelf al eeuwenlang. Ze richtten daarom op 16 februari 2019 vereniging Het Heideveld op, om zo hun grond te behouden en zelf te ontginnen.

"Trotse boer"

Het bronzen beeld dat vandaag is onthuld, is van kunstenaar Frits Stoop. Een trotse boer met schop die uitkijkt over het land, symboliseert de strijd die de boeren leverden tegen de kolonie, en het harde werk dat is geleverd om het gebied te ontginnen. Het heeft een plek gekregen aan de Baarsweg, bij een rustpunt voor wandelaars en fietsers.

kunstenaar Frits Stoop bij zijn beeld van de Trotse Boer

Vereniging Het Heideveld is ondanks de staat van dienst bij veel mensen onbekend. Het 200-jarig bestaan is een mooie kans om de vereniging in het zonnetje te zetten. Historicus Martin van der Linde schreef een boek over de geschiedenis dat vandaag is aangeboden aan burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland.

Springlevend

Van de Koloniën is weinig meer over, maar vereniging Het Heideveld is nog springlevend. De boeren onderhouden samen zo'n 360 hectare landbouwgrond, houtwallen, productiebossen en vennen in het gebied. De opbrengst komt ten goede aan alle inwoners.

De bossen zijn toegankelijk gemaakt met wandel- en fietsroutes, de vennetjes worden onderhouden voor recreatie, het zwembad en de ijsbaan gebruiken grond van de vereniging, het oude Joodse begraafplaatsje wordt onderhouden en ook scholen, kerken en andere instellingen delen mee in de opbrengst.