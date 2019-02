Wethouder Oldenzaal klaar met problemen trein tussen Hengelo en Bielefeld

"Anderhalve week geleden zijn er op vrijdag acht treinen uitgevallen, de zaterdag daarop zelfs twaalf. Vandaar dat we contact met de provincie hebben gezocht. De provincie is immers de aanbestedende partij."

Wethouder Alida Renkema is helemaal klaar met de problemen rond de treinverbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld. "Oldenzaal is geen partij, behalve dat die trein er stopt. Ik wilde zelf laatst met de trein naar Bad Bentheim. Sta ik op het station, maar wat er komt.....geen trein. Ik was behoorlijk geïrriteerd. En het gaat natuurlijk niet om mij, maar om iedereen uit Twente, die met die trein wil reizen."

'Mooie verbinding'

De verbinding werd begin vorig jaar opengesteld en sindsdien waren er tal van problemen. "We waren blij dat de verbinding er kwam. We hadden gehoopt op een mooie verbinding tussen dit gebied en Duitsland. Maar vanaf het begin zijn er problemen", zegt Renkema.

"Eerst waren er problemen met de treinstellen en toen die eenmaal opgelost waren is de punctualiteit gewoon ver te zoeken. De provincie heeft de exploitant van de lijn nu een ultimatum gesteld. De problemen moeten op 30 maart opgelost zijn. Anders worden de contracten verbroken."

Wat daarna eventueel gaat gebeuren, weet de wethouder niet.