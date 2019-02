Boeren in veenweidegebieden: "Grondwaterpeil verhogen is desastreus voor ons en voor landschap"

Klaas de Lange en zijn voorouders boeren al eeuwen in de Weerribben. Door bewerking van de grond breekt het veen langzaam af en klinkt de bodem in, dat proces is al honderden jaren aan de gang. Tot nu toe wordt het grondwaterpeil steeds aangepast aan die daling zodat weilanden niet te nat worden.

'Paard achter de wagen'

De grondwaterstand steeds maar verlagen kan niet oneindig doorgaan, zien ook de boeren verenigd in LTO. Maar alles onder water zetten is desastreus voor het gebied, denkt De Lange: "Dat is echt het paard achter de wagen spannen. Daarmee veroorzaak je alleen maar nieuwe problemen."

Dat de ChristenUnie in Overijssel hiermee komt, verbaast hem. De partij heeft een grote aanhang onder boeren: "Het is misschien verkiezingspraat en onwetendheid, maar de partij roept hiermee een volkomen verkeerde discussie op, dit is achteruit roeien. Dit is in onze achterban heel slecht gevallen."

Boeren niet meer mogelijk bij hogere grondwaterstand (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

CO2-uitstoot

Als de veengrond inklinkt komt daar CO2 bij vrij. Dit is een natuurlijk proces, de koolstof die ooit als plantenresten in de bodem is opgeslagen komt dan vrij. Maar door de klimaatdiscussie staan de veenweidegebieden nu volop in de aandacht. De veenweidegebieden zouden samen per jaar evenveel CO2 uitstoten als twee miljoen auto's.

Door de gebieden flink te vernatten stopt de afbraak van het veen en daarmee de CO2-uitstoot. Winst voor het klimaat dus. De ChristenUnie in Overijssel pleit daarom voor drastische maatregelen in de veenweidegebieden, net als PvdA en D66 in de Kamer.

De boeren vinden die gedachte kortzichtig: "Door te focussen op één stof, CO2, ga je voorbij aan het veel bredere belang van de veenweidegebieden", zegt De Lange. "Bovendien: als de weides worden omgezet in moerassen komt er methaan en lachgas vrij, gassen die ook sterk bijdragen aan het broeikaseffect."

40.000 hectare veenweidegebieden in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Sponswerking

Nog een argument om de veenweides juist te behouden is de wateropname. Veengrond kan veel water vasthouden en werkt daarmee als een spons. Bij zware buien neemt de grond het water op. Verschillen tussen droge en natte periodes worden daarmee opgevangen.

Juist door de klimaatveranderingen krijgen we vaker te maken met zware buien, denkt de Lange: "De veenweidegebieden kunnen dat extra water vasthouden. Maar een spons die al in een emmer water ligt, kan geen extra vocht meer opnemen, die buffer ben je dan kwijt."

Gevolgen

Het gemiddelde grondwaterpeil in de veenweidegebieden is ongeveer vijftig centimeter onder het maaiveld. Daarmee houden de koeien droge poten en zakken landbouwmachines niet weg. Als het peil wordt verhoogd tot op het maaiveld dan is de grond alleen nog geschikt voor riet.

Bij een hogere grondwaterstand groeit alleen nog riet (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

In Overijssel is zo'n 40.000 hectare veenweidegebied dat wordt gebruikt door boeren. Honderden bedrijven moeten ermee ophouden als de grondwaterstand omhoog gaat. Rietteler worden is geen reële optie, de riettelers in de Kop van Overijssel kunnen nu hun riet al niet kwijt door concurrentie uit Polen en China.

Biodiversiteit

De Lange is geboren en getogen in de Weerribben. Hij heeft bewust gekozen voor biologische landbouw. Met zijn bedrijf Weerribben Zuivel in Nederland doet hij veel aan natuurbeheer en landschapsonderhoud. Zijn koeien lopen zo'n negen maanden per jaar buiten.

Als hij hier geen koeien meer kan houden, verdwijnen ook de weilanden, die een grote ecologische waarde hebben. "De biodiversiteit in de veenweidegebieden is enorm. Het zijn echt de kraamkamers van de natuur voor vogels en insecten. Het is simpel, als je geen weides meer hebt verdwijnen ook de weidevogels".

"Zonder weides ook geen weidevogels" (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Alternatieven

LTO onderzoekt met de boeren verschillende manieren om bodemdaling tegen te gaan en toch te blijven boeren. Zo zijn er proeven met onderwater-drainage. De bodemdaling neemt daarmee vijftig tot zeventig procent af, blijkt uit de eerste resultaten. Maar dit systeem is kostbaar en niet overal toepasbaar.

De Lange rondt de weilanden zoveel mogelijk af naar de sloot toe. Dan kunnen de sloten meer water bergen en blijft het land toch grotendeels droog, ook als het grondwaterpeil wat hoger is.

Ook is het verstandig de bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Bij éénjarige gewassen, als mais en aardappels, wordt de veenlaag verstoord en klinkt veel meer in dan bij langjarig grasland. Akkerbouw omzetten naar grasland helpt dus ook mee om bodemdaling tegen te gaan.