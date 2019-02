Stadion Heracles Almelo krijgt na twintig jaar een nieuwe naam

Het stadion van Heracles Almelo krijgt vanaf 1 juli de naam van een nieuwe sponsor. Hoofdsponsor Asito heeft het contract met de club verlengd tot 2029 en wordt ook de naamgever van het stadion. Hoe het huidige Polman Stadion vanaf 1 juli gaat heten wordt later bekend gemaakt.

Schoonmaakbedrijf Asito was al drie jaar hoofdsponsor van de club en heeft dus nu het contract met tien jaar verlengd. "Volgens mij is een samenwerking voor zo'n lange periode uniek", zegt algemeen directeur Rob Toussaint ."Onze club groeit gestaag. Door deze deal krijgen wij wat meer armslag en stabiliteit."

Naam stadion

De naam van het stadion zal waarschijnlijk niet het "Asito Stadion" worden, legt Remko Stolk van Asito uit. "Dat is weinig creatief. We willen een herkenbare naam die bovendien past bij de regio. Kijk bijvoorbeeld naar de Grolsch Veste wat zo'n begrip is geworden in deze omgeving. Dat willen wij ook met onze naam."

Langere tijd

Stolk vond het belangrijk om voor langere tijd Asito aan het stadion te verbinden. "Als je het voor een of twee jaar doet heeft het geen zin. Dan is het te vluchtig. Bij clubs als AZ en ADO Den Haag zijn ook hoofdsponsoren die hun naam aan het stadion hebben verbonden. Drie jaar geleden toen wij begonnen als hoofdsponsor hadden we ook een eerste optie bedongen op de naam van het stadion.

Ambitie

"Wij willen de komende tien jaar blijven meedoen in de eredivisie en dan het liefst voor de plekken acht tot twaalf", legt Toussaint uit. "Ons doel moet zijn om zo nu en dan mee te doen om de play-offs voor europees voetbal. Daarnaast blijft ons doel om talent op te leiden en naar grote Europese clubs verkopen." Mocht Heracles Almelo in de komende tien jaar degraderen blijft Asito als hoofdsponsor aan de club bedongen.