'Treinverbinding Amsterdam-Berlijn moet via Deventer en Hengelo blijven lopen'

Op dit moment duurt de reis zo'n 6,5 uur. Om de reis zo'n tweeënhalf uur korter te maken, moet er veel gebeuren. Volgens wethouder Gerrits is er binnen twee jaar al veel tijdsbesparing mogelijk, door minder vaak te stoppen in Duitsland en geen locomotiefwissel toe te passen in Bad Bentheim. Dit zou al een uur schelen.

Wethouder Gerrits (Hengelo) over het debat

'Gunstige lijn'

Een andere optie om de reistijd te verkorten is om de route via Arnhem te laten lopen. Gerrits: "Wij hebben één groot voordeel dat wij op de gunstige lijn liggen. Laat via Arnhem de trein naar Frankfurt gaan. Als de trein van Berlijn via Arnhem zou gaan, dan zouden veel mensen in het noorden en oosten worden overgeslagen."

Gisteren werd duidelijk dat het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn nieuwe hogesnelheidstreinen heeft besteld die gaan rijden tussen Amsterdam en Berlijn. De treinen hebben een maximumsnelheid van 230 kilometer per uur en worden over vier jaar geleverd.