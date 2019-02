Deel dit artikel:













Leraar in Zwolle doet bijzondere ontdekking: leerling neemt cavia mee de les in De cavia is opgehaald door de dierenambulance (Foto: Dierenambulance Zwolle)

Een leraar van een school in Zwolle deed vandaag een bijzondere ontdekking: in de schooltas van één van de leerlingen zat een cavia. De leerling had het dier vanochtend gevonden langs de Willemsvaart en in zijn schooltas meegenomen naar school.

De ouders van de leerling gaven bij school aan dat ze geen cavia als huisdier hebben, waarna de dierenambulance werd ingeschakeld. De cavia is meegenomen naar de opvang van de dierenambulance, in afwachting van zijn baasje. Het is niet bekend om welke school het gaat.