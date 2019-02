Drugslab Schuinesloot gerund op 'Brabantse wijze'

Door Tom Meerbeek

Brabant staat bekend om de drugscriminaliteit die de provincie al jaren in zijn greep houdt. Omdat de politie Brabant steeds meer vat op de criminelen krijgt en de scene desondanks steeds verder uitbreidt, zoeken ze plekken in Noordoost Nederland. Cijfers tonen dan ook aan dat er steeds meer drugslabs worden ontdekt in Overijssel en Gelderland. Hieronder worden voorbeelden genoemd van de Brabantse 'touche' op het Overijsselse platteland.

(il)Legaal

"Soms huren de grote bazen van drugslabs heel veel mensen in die met van alles af en aansjouwen", zegt verslaggever Joachems. "Alleen maar om de verhuurders te laten geloven dat er legale activiteiten plaatsvinden in de schuur." Ook het verhaal dat werd opgehangen in Schuinesloot klinkt bekend. "Verf afweken, hout logen, ik heb het allemaal al eens gehoord", zegt Joachems die al twintig jaar in het vak zit.

De verhuurder van de schuur in Schuinesloot, een paardenboer, vertelde inderdaad dat er veel af- en aanvoer was van oud-ijzer en hout. "Ik had daardoor geen argwaan. Ze hebben zelfs in de schuur laten zien hoe dat ging, die verf eraf weken. Ze dompelden het onder in een chemisch goedje. Daarom vond ik het ook niet gek dat er er zoveel van die blauwe vaten stonden", zei hij gisteren in de rechtbank.

De paardenboer wilde alles goed in de gaten houden, omdat hij al eens eerder de fout had gemaakt om een crimineel dezelfde schuur te laten huren. Toen zat er een hennepkwekerij in.

Brabantse methode

Het is niet zo gek dat de 'Brabantse methode' werd uitgevoerd bij het drugslab op de grens van Overijssel met Drenthe. Want 4 van de mensen die bij Justitie in beeld zijn voor betrokkenheid bij het lab, komen uit de zuidelijke provincie. Twee van hen worden berecht. Gisteren hoorde Brabander Toon drie jaar cel tegen zich eisen. Over een aantal weken moet zijn kameraad V. zich verantwoorden. Twee anderen lijken vooralsnog buiten schot te blijven.

Dit zijn de werkers, de onderknuppels misdaadverslaggever

"Die V. is een bekende naam hoor, hier in Brabant", zegt verslaggever Joachems van Omroep Brabant. En ook Toon is niet onbekend. "Hij hoort tot de Tilburgse incrowd als het gaat om drugsproductie." Die V. en Toon kennen elkaar van de camping en staan onderaan de ladder van drugscriminelen. "Dit zijn de werkers, de onderknuppels", zegt Joachems. De bazen blijven buiten schot. En ook de 'meesterkoks', oftewel degenen met chemische kennis hoe je drugs moet maken, zijn niet in beeld bij justitie. Ze komen hooguit één of twee keer langs om uitleg te geven.

Recept

Dat het zo ook is gegaan in Schuinesloot lijkt wel zeker. Op de muur van de schuur stond een recept geschreven hoe je de drug speed moet maken. En ook dat is niet ongewoon. In een ontdekt lab in het Brabantse plaatsje Zeeland stond ook het recept op de muur gekalkt. "Dat zie je inderdaad vaker", zegt Joachems. Het lab in Schuinesloot is volgens justitie opgezet door mensen met veel ervaring. "Het was professioneel gemaakt." Dat uitte zich dan ook in de omzet. Volgens het OM kon er met gemak 840.000 euro per maand worden 'gemaakt'.

Het drugslab in het Brabantse plaatsje Zeeland (Foto: Marco van de Broek/SQ Vision) Fotograaf: Marco van de Broek/SQ Vision Het drugslab in het Brabantse plaatsje Zeeland

België

Dat Brabantse drugscriminelen naar het noordoosten trekken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, lijkt inmiddels een gegeven. Want ook bij een gevonden drugslab in Voorst bij Deventer is een Brabander betrokken. Tevens kwam de chauffeur van een busje met drugs-grondstoffen die afgelopen jaar gepakt werd op de A1 bij Twello uit Brabant. Verslaggever Joachems verbaast zich wel dat Brabantse drugscriminelen helemaal afreizen naar de uithoeken van Overijssel en Gelderland. "Want in België hebben ze helemaal nog geen kaas gegeten van drugsaanpak en dat is veel dichterbij."

De rechtbank buigt zich de komende weken nog meermalen over het 'Brabantse' drugslab in Schuinesloot. Ook de verdachten voor het lab in Voorst moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden, evenals de chauffeur van het 'drugsbusje' op de A1.