Voorbereidingen openingsdebat in volle gang: stem met je mobiel tijdens uitzending

Een debat waar ook de kijkers van TV Oost en de livestream op onze site een rol in krijgen. Jij kunt je eigen mening geven over de stellingen waarover de lijsttrekkers vanavond met elkaar in debat gaan.

Hoe werkt het?

Stemmen kan met Mentimeter, een online tool om meningen mee te peilen. Dat kan via de site van Mentimeter of via de Mentimeter app.

Download de app in de Play Store of de App Store en doe mee! Het werkt heel simpel. Tijdens de uitzending die om half negen begint, krijg je een code. Voer die in na het openen van de app en stem mee. Je kunt ook direct naar www.menti.com gaan en daar de code invoeren.

Zo werkt Mentimeter: ga naar de site of app en voer de code in die je krijgt tijdens de uitzending.

Mentimeter (Foto: RTV Oost)