Zwolse broers wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van schietpartij in Stadshagen

Er zijn sterke aanwijzingen dat twee Zwolse broers verantwoordelijk zijn voor een schietpartij in de Zwolse wijk Stadshagen vorig jaar, maar daadwerkelijk bewijs ontbreekt. Dat concludeert de rechtbank in Zwolle, die beide broers vrij heeft gesproken.

Bij de schietpartij aan de Biezenknoppen in januari vorig jaar werd acht keer geschoten. Bewoners werden midden in de nacht opgeschrikt door harde knallen. Twee geparkeerde auto's van buurtbewoners werden door rondvliegende kogels getroffen.

Peilbaken plaatsen

Waarschijnlijk is een conflict in de drugswereld de reden van de schietpartij. Er is informatie bij de politie binnengekomen dat er geprobeerd zou zijn om een peilbaken onder de auto van de 28-jarige Zwollenaar te plaatsen. Op die manier zou een groep uit Mijdrecht geprobeerd hebben om achter de locatie van opgeslagen drugs te komen.

Kort na het schietincident werden twee mannen uit Mijdrecht gecontroleerd door de politie op een carpoolplaats, niet ver van Zwolle. Onderzoek naar de telefoons van de mannen, met een verleden in de drugswereld, wees uit dat ze rond het tijdstip van de schietpartij contact hadden met een plaatsgenoot bij de Biezenknoppen. De drie weigerden een verklaring voor hun aanwezigheid af te leggen.

Strafbare zaken

De twee broers hebben altijd ontkend dat ze betrokken waren bij de schietpartij. Ze kregen wel straffen voor andere zaken. Zo reed de jongste broer rond in een auto waarin een geheime ruimte was gemaakt. Door de ingreep was de kooiconstructie van de auto aangetast en dat is strafbaar.

De man kreeg daarvoor een taakstraf van veertig uur. In de auto van de oudste broer werden drie magazijnen voor een 9mm pistool en acht kogels van hetzelfde kaliber aangetroffen. Omdat het bezit van die spullen verboden is, is de 28-jarige tot vier maanden cel veroordeeld.