Anonieme brief verraadt Dedemsvaartse hennepkweker: OM eist werkstraf

Tegen een 37-jarige man uit Dedemsvaart is 180 uur werkstraf geëist voor het kweken van hennep in zijn bedrijfspand in Hoogeveen. De politie vond de kwekerij aan de Linberghstraat na een anonieme brief.

Het was een kort briefje dat begin juli in 2017 werd bezorgd op het bureau in Hoogeveen. Daarin stond dat op het adres waar de man zijn meubel- en jacuzzi-zaak had hennep werd geteeld.

Later die maand deed de politie een inval en werd ontdekt dat er tot kort daarvoor 377 planten op de bovenverdieping hadden gestaan. Er stonden nog potten en lagen nog resten. De stroom voor de kwekerij was illegaal afgetapt.



Dikke stroomkabel

De Overijsselaar, die het pand van mei 2015 tot juli 2017 huurde, verklaarde dat hij de bovenverdieping tussen maart en half mei dat jaar had onderverhuurd.

Nadat een controleur van de verzekering in mei een dikke stroomkabel vond, die naar boven liep, had de man door dat er boven iets niet in de haak was. "Ik heb de huurder verteld dat hij zijn rommel moest opruimen en binnen een week weg moest zijn", zei de man in de rechtszaal.



Onderhuurder onvindbaar

Dat er hennep werd gekweekt, daar had hij toen geen weet van, beweerde hij. "Dat ontdekte ik pas toen ik later boven ging kijken. Nee, ik heb niet de politie gebeld. Uit angst, denk ik." De man die de ruimte van hem huurde was voor de politie onvindbaar.

Zelf gekweekt

De officier van justitie gelooft niet dat er überhaupt een ander was. Zij stelt dat de man zelf stiekem hennep kweekte voor extra inkomsten. Ze gaat er vanuit dat hij één keer heeft geoogst. Dat zou hem ruim 36.000 euro hebben opgeleverd.

Ze eist dat de man die criminele winst afdraagt aan de staat. Volgens zijn advocaat wist de man echt van niks en moet hij worden vrijgesproken.





De rechter doet over twee weken uitspraak.