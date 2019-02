Deel dit artikel:













Geert Wilders in Enschede, burgemeester neemt maatregelen Geert Wilders (PVV) in Enschede (Foto: News United \ Dennis Bakker)

PVV-partijleider Geert Wilders is vanmiddag flyeren in het centrum van Enschede in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Burgemeester Onno van Veldhuizen neemt extra maatregelen, mocht er onrust ontstaan.

"...Om die reden zijn tussen de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie eventueel in te zetten maatregelen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid voorbereid...", schrijft Van Veldhuizen in een interne mail naar de raadsleden van de gemeente. Vanaf 13:00 uur is Wilders op H.J. Van Heekplein. Hij wil met de slogan 'Stem Rutte weg' de ontevreden kiezers bereiken die moeilijk te motiveren zijn om te gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er worden hekken neergezet zodat de partijleider veilig uit de auto kan stappen. De gemeente beschouwt het flyeren als een partijbijeenkomst, daarom is Wilders ook met zijn beveiliging zelf verantwoordelijk. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33