150 uur taakstraf geëist tegen plaatsvervangend hoofdofficier van justitie uit Zwolle De Zwollenaar zou zijn autoruiten onvoldoende hebben schoongemaakt (Foto: Getty Images)

Tegen een 43-jarige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie uit Zwolle is een taakstraf van 150 uur geëist omdat hij in februari 2017 een ongeval zou hebben veroorzaakt in zijn woonplaats.

"Ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Als ik de ruiten had schoongemaakt... Ik heb dat onderschat'', wees hij op het ijs op de autoruiten door winterse omstandigheden. "Ik zag haar te laat, heb haar geen voorrang verleend en aangereden." Botbreuken Een fietsster raakte bij het ongeval gewond. Zij brak een enkel en een kuitbeen, moest langdurig revalideren en herstelt niet meer volledig. De Zwollenaar zou ook een jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. Rechtbank Amsterdam Omdat de verdachte zelf in de rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen werkt, moest hij voorkomen in de rechtbank in Amsterdam. Hij erkende daar meteen dat het ongeval zijn schuld was.