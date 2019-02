Hengeloër heeft 'open' tbc, 44 mensen besmet

Een Hengelose student van het ROC van Twente heeft 'open' longtuberculose, de besmettelijke vorm van de ziekte. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 44 personen besmet zijn en er 6 mensen daadwerkelijk tuberculose (tbc) hebben.

Toen long-tbc bij de Hengeloër aan het licht kwam, is de GGD een onderzoek in de omgeving van de student begonnen. Hierbij zijn 150 personen onderzocht. 44 daarvan bleken besmet te zijn, 6 van hen hebben een niet-besmettelijke vorm van tbc.

Bacterie

Tbc is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en komt meestal voor in de longen. Ook kan tbc in andere organen voorkomen. De ziekte is te behandelen met medicatie.

In behandeling

Deze maand worden nog eens 150 mensen onderzocht op de ziekte, naar verwachting zullen halverwege maart de resultaten bekend zijn.

Het is niet bekend op welke locatie van het ROC de Hengeloër les krijgt. De student is in behandeling en inmiddels niet meer besmettelijk voor de omgeving.