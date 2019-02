Afrojack komt naar Kingsland Festival Twente

De wereldberoemde dj Afrojack draait op het Kingsland Festival Twente in Oldenzaal. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

De boomlange artiest staat in de top tien van de DJ Mag Top 100, de mondiale lijst met populairste dj's. 'Hey' is zijn hoogst genoteerde hit van in Nederland. Dat nummer was een samenwerking met zanger Fais.

Armin van Buuren

Het is dit jaar de derde editie van het festival dat op Koningsdag op het Hulsbeek in Oldenzaal wordt gehouden. Ook vorig jaar pakte het festival uit met een grote naam. Toen was dj Armin van Buuren de headliner.

Line-up

De rest van de line-up dit jaar bestaat onder meer uit Lil Kleine, Blasterjaxx, Yellow Claw, Jay Hardway en Dubvision.