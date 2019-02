Almeloër (21) opgepakt voor schietpartij op bruiloft in Beckum

Een 21-jarige man uit Almelo is vanavond door de politie aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij op een bruiloft in Beckum, afgelopen zaterdag. Drie mensen raakten toen gewond.

Tussen een aantal mensen was ruzie ontstaan, waarop de schietpartij volgde. Een man en een vrouw uit Almelo raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de man is inmiddels weer thuis. Een andere man uit Almelo raakte lichtgewond.

Op de bruiloft waren honderden gasten. Ook de eerste selectie van de Oldenzaalse voetbalclub Quick'20, het team waar de bruidegom in speelt.

De voetballers waren tijdens schietpartij al naar huis.