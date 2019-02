Praat mee: Een verkiezingsdebat helpt mij bij het maken van een keuze voor een partij

Een verkiezingsdebat helpt mij bij het maken van een keuze voor een partij

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Woensdagavond gaat het officieel beginnen: met een openingsdebat in de Statenzaal trappen de lijsttrekkers van elf deelnemende politieke partijen de campagne af voor de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart.



Tijdens het debat gaan Overijsselse lijsttrekkers in op een aantal stevige stellingen over onder meer landbouw, provinciale wegen en woningbouw. Overigens mag je vanuit huis live meediscussiëren, daarover lees je hier meer.



Alle reden dus om woensdagavond klaar te gaan zitten voor het openingsdebat. Maar hoeveel waarde hecht jij er eigenlijk aan? Laat jij jouw stem afhangen van de prestaties van de lijsttrekkers in het debat? Of wegen er andere zaken zwaarder?



Laat het weten door te stemmen. En reageren mag natuurlijk ook. Dat kan hieronder, via Facebook of stuur via WhatsApp een audioboodschap en wie weet hoor je jezelf terug in onze radio-uitzending. Appen mag naar 06-570 33 333.