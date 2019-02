Zo gevaarlijk is tbc: vijf vragen en antwoorden

Een Hengelose student van het ROC van Twente heeft 'open' longtuberculose, de besmettelijke vorm van de ziekte. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 44 personen besmet zijn en er 6 mensen daadwerkelijk tuberculose (tbc) hebben. Maar wat is dat nu eigenlijk?

Vijf vragen over tbc.

1. Wat is tbc?

Tuberculose wordt ook wel tbc genoemd en is een infectieziekte. Mensen krijgen tbc door een bacterie en die bacterie kan voor nare ontstekingen zorgen. Als je tbc in je longen hebt, dan kan het besmettelijk zijn en wordt het open tbc genoemd.

2. Hoe kan je tuberculose krijgen?

In Nederland komt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 mensen voor. Alleen iemand met open tbc kan iemand anders besmetten. De bacterie zit dan in de longen en komt door hoesten en niezen in de lucht. Andere mensen kunnen deze lucht inademen en besmet raken.

3. Welke klachten heb je?

Niet iedereen die tbc heeft wordt ziek. Als je wel ziek wordt, kun je onder andere de volgende klachten krijgen:

Lange tijd hoesten

Slijm bij het hoesten en soms met bloed

Vermoeidheid

Koorts

Moeite met ademhalen

's Nachts erg zweten

Herken je deze klachten? Dan kun je het beste naar de huisarts of naar de GGD gaan.

4. Wat kan je doen om verdere besmetting te voorkomen?

Heb je open tbc en wil je anderen niet besmetten? Denk dan om het volgende bij hoesten en niezen:

Gebruik een papieren zakdoek

Hoest in de plooi van je elleboog

Gebruik een zakdoek maar één keer en gooi hem meteen na gebruik weg

Was na het hoesten of snuiten je handen met zeep

5. Is Tuberculose goed te behandelen?

Ja, er zijn medicijnen voor. De behandeling bestaat uit een kuur van minimaal zes maanden. Als je behandeld wordt, ben je meestal na twee tot drie weken niet meer besmettelijk.