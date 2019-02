Jarenlange celstraffen geëist voor dodelijke ripdeal

Tegen vijf verdachten van de dodelijke ripdeal op een carpoolplaats langs de A50 zijn celstraffen geeist van 3 tot 9 jaar. Twee van de verdachten komen uit Zwolle. Zij hoorden beide 9 jaar cel tegen zich eisen. Op de carpoolplaats bij Vaassen liet de 24-jarige Samet het leven, nadat een cokedeal compleet uit de hand liep.

Het blijft onduidelijk wie het dodelijk schot heeft gelost. Alle vijf verdachten, waaronder Samet's kameraad Ilyas, hadden een wapen. Uit sporen- en wond-onderzoek kan niet worden afgeleid uit welk wapen de dodelijke kogel is afgevuurd.

Ripdeal

Volgens het OM staat vast dat twee Zwollenaren samen met twee Leeuwarders naar de carpoolplaats zijn gegaan om 100 gram coke te 'rippen'. Dat blijkt volgens justitie uit app-gesprekken voorafgaand aan de fatale avond. Zo zou er geappt zijn: "Ik ken een Turk van wie we makkelijk 100 kunnen pakken." Daarnaast namen ze een tas vol wapens mee. Verder is niet gebleken dat de Zwollenaren en Leeuwarders geld mee hadden om de 100 gram coke te gaan betalen. "Ook hebben ze de telefoons van Samet meegenomen en gedumpt bij Epe, om sporen te wissen", zegt het OM.

Stil

Slachtoffer Samet was naar de carpoolplaats gekomen met een vriend, Ilyas. Die had 100 gram coke bij zich. Als een Zwollenaar en Leeuwarder bij hen in de auto stappen, ontstaat er ruzie. Het eerste schot wordt er gelost, door de Leeuwarder. Daarna vlucht iedereen de auto uit. Ilyas schiet vluchtend op de anderen. Mogelijk heeft hij daarbij zijn eigen vriend Samet geraakt.

Volgens het OM hebben de Zwollenaren en één Leeuwarder ook geschoten, richting Samet en Ilyas. Die laatste wordt in zijn hand geraakt. Het wordt stil, als er een schreeuw van pijn klinkt. Samet valt neer. Iedereen laat hem voor dood achter.

We willen niet dat Nederland een wild-west wordt voor drugscriminelen OvJ

Verantwoordelijk

Extra wrang is dat Samet de enige was die geen wapen bij zich droeg die avond. "Juridisch gezien is het niet mogelijk om iemand verantwoordelijk te houden voor zijn dood. Er zijn geen sporen die bewijzen uit welk wapen het dodelijke schot is afgevuurd", zegt de officier. "Maar moreel zijn alle vijf verdachten verantwoordelijk." Het OM vindt dan ook dat de daders zwaar gestraft moeten worden. "We willen niet dat Nederland een wild-west wordt voor drugscriminelen."

Tegen twee Zwollenaren en een Leeuwarder is 9 jaar cel geëist. Zij hebben volgens het OM geschoten en hebben de ripdeal geïnitieerd. Tegen de tweede Leeuwarder is 3 jaar cel geëist. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid niet geschoten, maar had wel een wapen.

Samet's vriend Ilyas hoorde 6 jaar tegen zich eisen. "Hij heeft geschoten en daarmee het risico genomen dat er iemand zou overlijden. Mogelijk heeft hij zelfs zijn eigen vriend doodgeschoten." De eis tegen hem is lager, omdat hij 'slachtoffer' was van de ripdeal.

Als je iemand wil gaan bestelen, noem je dat 'rippen of 'kantelen' in straattaal, niet 'pakken' verdediging

Pakken, rippen kantelen

De verdediging van de Zwollenaren en Leeuwarders zegt dat er helemaal geen sprake was van een ripdeal. "Mijn cliënt was bevriend met het latere slachtoffer. Hij zou hem echt niet bedonderen."Een andere advocaat: "Daarnaast heeft 't OM het over 'pakken van 100 gram', maar 'pakken' betekent hier krijgen of kopen. Als je iemand wil gaan bestelen, noem je dat 'rippen of 'kantelen' in straattaal."

Volgens de advocaten was het eerder andersom, "Ilyas wilde de kopers afzetten. Eerder op de avond had hij nog een plaat coke waar een sample vanaf werd gehaald om te testen, maar toen de deal zou gaan plaatsvinden had hij een zakje sos met brokjes." (Sos is coke in poedervorm, red.)

Hogerop

Verder wijzen de advocaten in de richting van Samet's vriend Ilyas als degene die waarschijnlijk het dodelijke schot heeft gelost. "Het wondkanaal loopt van bovenaf schuin naar beneden. De kogel moet dus zijn afgevuurd vanaf een hogere plek. En laat nou Ilyas degene zijn die zegt al schietend een talud opgelopen te zijn. Hij is de meest waarschijnlijke schutter."