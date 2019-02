Deel dit artikel:













Nominaties Overijssels Boek van het Jaar 2018 bekend Boeken (Foto: Thinkstock)

Wat is het meest bijzondere boek over Overijssel dat in 2018 is verschenen? Welk fictief boek dat zich afspeelt in Overijssel zou beloond moeten worden met een prijs? Zeven non-fictie boeken en vijf fictie titels maken kans op de titel Overijssels Boek van het Jaar.

De boeken zijn genomineerd door twee professionele jury’s, bestaande uit onder meer wetenschappers, journalisten en redacteuren. Shortlist fictie Na de bevrijding - Johanne van Archem

Villa Twente - Claus Brockhaus

Tekens van leven - Ineke Tijmes

Moordrivier - Marcel Verreck

De heilige Rita - Tommy Wieringa Shortlist non-fictie Hennie Kuiper, Kampioen wilskracht - Joop Holthausen & Jacob Bergsma

Het Wolfsmeisje - Wim Coster

Beeldschoon Deventer 1250 jaar - H.J. van Baalen

Mien Ruys, zoeken naar de heldere lijn - Leo Den Dulk

De Zwolse lente - Herman Aarts & Adri van Drielen

Harry Bannink, toonzetter - Ton Ouwehand

Bij Stork - Gerard Löbker De uitreiking vindt plaats tijdens het Groot Overijssels Boeken & Verhalenbal op 28 maart in Zwolle. De winnaar van elke categoriewint 500 euro.