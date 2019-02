Moord op Maaike uit Hengelo ieder jaar herdacht: 'Mooi dat ze nog in zoveel levens een rol speelt'

Het is één grote zoete inval, deze woensdag, in het huis van Paul (77) en Ina (73) Kuiper uit Hengelo. Familie, vrienden, buurtbewoners, maar ook oud-collega’s en het toenmalige vriendje van hun dochter Maaike komen vandaag spontaan even op visite. Het is deze woensdag exact 22 jaar geleden dat de jonge Hengelose op brute wijze om het leven werd gebracht. “Mooi om te zien dat onze Maaike in zoveel levens nog altijd een rol speelt.”

door Jan Colijn



Het is een kleine maar stijlvolle rouwadvertentie die de aandacht prikkelt. Met Maaikes naam, haar geboortedatum en eronder een kort gedicht. En met de datum van de dag waarop ze werd vermoord. Het zijn de twee dagen die Maaikes ouders trouw herdenken. En vieren zelfs. “Al noemen we het zelf dat we haar geboortedag vieren. Ze verjaart immers niet meer”, zegt vader Paul.

Stagiaire

Het was in de feestelijke periode rond het carnaval van 1997 dat Hengelo werd opgeschrikt door de moord op Maaike. De 24-jarige vrouw wilde het speciaal onderwijs in en liep stage bij een school in haar woonplaats. Die avond zou ze met collega's carnaval vieren, maar toen ze niet kwam opdagen sloegen zij meteen groot alarm. Het was niets voor de correcte Maaike om zomaar verstek te laten gaan.



Moordenaar opgepakt

Vader Paul ging met een collega van de stageschool naar haar flat en ontdekte het ontzielde lichaam van zijn dochter. Twee weken later werd de moordenaar opgepakt. Het bleek een bewoner van even verderop in de flat. Hij had 200 gulden geëist van Maaike. Toen ze dit niet had, bond hij haar handen en voeten vast en vermoordde haar uiteindelijk, waarna hij er met haar pinpas vandoor ging.



Land uitgezet

Na het uitzitten van zijn straf, is Maaikes moordenaar het land uitgezet naar zijn vaderland Marokko. Vader Paul weigert tot op de dag van vandaag zijn naam te noemen. Uit principe: hij vindt dat die dader geen naam mag hebben...



Maaikes kleur

Woensdagochtend al hebben Paul en Ina Kuiper een bloemstuk gelegd op het graf van Maaike en kaarsjes opgestoken. Dat doen ze trouw, al ruim twee decennia. “Als we met de bloemenzaak bellen, hoeven we alleen maar te zeggen dat het voor Maaike is. Dan krijgen we een prachtig bloemstuk. Met blauwe bloemen, Maaikes favoriete kleur.”



Ingezet voor lotgenoten

Na de moord op zijn dochter heeft Paul Kuiper, oud-leraar basisonderwijs, zich altijd ingezet voor lotgenoten. Zo is hij bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Ouders van een Vermoord Kind. Als ervaringsdeskundige tegen wil en dank helpt hij mensen die hetzelfde als hem en zijn echtgenote is overkomen. “Eind februari woon ik nog een dag van justitie bij en vertel dan over onze ervaringen.”



'Niet vergeten'

Deze woensdag is het druk in de woning van Paul en Ina. Met heel veel mensen die Maaike nog hebben gekend. Onder wie de stagebegeleider met wie Paul destijds zijn vermoorde dochter aantrof. “We bakken een extra cake en iedereen is dan welkom. Dat doen we heel bewust, omdat we Maaike niet willen doen vergeten. Ieder jaar weer is het een drukte van belang. Wat we vooral zo bijzonder vinden om te zien is hoe Maaike na al die tijd nog altijd een rol speelt in de levens van zóveel mensen.”