Ambulancepersoneel test nieuwe kleding: blauw rode pakken

Ambulancepersoneel in Oost-Nederland test vanaf vandaag drie weken lang nieuwe kleding. Tijdens de testperiode wordt gelet op functionaliteit en het comfort van de kleren. De reden van vernieuwing: de huidige kledinglijn is al vijftien jaar oud en de kleding van andere sectoren lijkt te veel op die van de hulpverleners.

Het is een landelijke proef. Uit onze regio doen twee ambulancehulpverleners mee en ze dragen de kleding tijdens werktijd. De testperiode duurt tot 27 februari.

Herkenbaarheid

"Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent", vertelt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland. "De afgelopen periode heeft de ambulancesector hard gewerkt aan een nieuwe, moderne en herkenbare kledinglijn. De nieuwe kleding is bovendien beschermd en daarmee exclusief voorbehouden aan de Nederlandse ambulancezorg".

Zomer 2019

Na deze drie weken worden alle bevindingen verzameld en besproken. Deze zomer worden de definitieve pakken gerealiseerd en dan krijgt het ambulancepersoneel uit onze regio de nieuwe pakken.