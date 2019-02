Deel dit artikel:













Almelo genomineerd voor titel 'Evenementenstad van het jaar' Stadhuis Almelo (Foto: RTV Oost/ Allard Olsman)

Almelo is genomineerd voor de titel 'Evenementenstad van het jaar'. De stad krijgt in de strijd om die titel in de categorie 'Evenementenstad tot 100.000 inwoners' concurrentie van Gouda, Heerlen en Zandvoort.

De komende weken gaat de jury de genomineerde steden bekijken. Hierbij zullen inhoudelijke elementen als visie, aanpak, organisatie, samenwerking met stakeholders en waarde voor de stad worden meegewogen. De winnaar wordt 14 maart bekendgemaakt tijdens het Nationale Congres Evenementen, dat plaatsvindt in de Lebuinuskerk en het nieuwe stadhuis van Deventer.