Automobilist belandt in sloot Fleringen en raakt gewond Auto belandt in de sloot (Foto: Dennis Nengerman/News United)

Bij een botsing tussen twee auto's op de Jan van Arkelweg in Fleringen is vanmiddag één bestuurder gewond geraakt nadat hij met zijn auto in de sloot was beland. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De andere bestuurder is niet gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de man gewond is en hoe het ongeluk is gebeurd. De weg is een tijdje afgesloten geweest.