Vintage Trouble naar Ribs & Blues in Raalte

Festival Ribs & Blues in Raalte heeft de Amerikaanse band Vintage Trouble vastgelegd. Op maandag 10 juni sluit de band het festival af.

Het festival vindt ieder jaar plaats tijdens Pinksteren in Raalte. Vintage Trouble werd begin 2010 opgericht in Venice Beach, Los Angeles. De band maakt een rauwe mix van rock, soul en blues onder de leiding van frontman Ty Taylor.

Naast Vintage Trouble staan onder meer The Paladins, De Wolff, Dale Watson, Robert Jon & The Wreck, Dynamite Blues Band en The Grand East op het podium tijdens Pinksteren.