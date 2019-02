Aantal woninginbraken bij Chinese ondernemers groot, 21 inbraken in half jaar tijd

De politie vraagt Chinese ondernemers extra alert te zijn. In het afgelopen half jaar is in 21 woningen van Chinezen in Twente ingebroken. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger omdat niet altijd aangifte wordt gedaan. In heel Overijssel staat de teller op 26 inbraken in het afgelopen half jaar.

De politie komt met de verontrustende cijfers tijdens het Chinees Nieuwjaarsfeest van de Chinese School Twente. In restaurant Pan in Deurningen zijn maandagavond zo'n 160 Chinezen bij elkaar. Het Chinees Nieuwjaar was officieel op 5 februari, maar het wordt door de gemeenschap altijd twee weken lang gevierd.

'Veel contant geld'

Naast optredens van leerlingen van de Chinese school en veel eten is er in Deurningen ook tijd ingeruimd voor tips en tricks van de politie. "De Chinese ondernemers worden door criminelen uitgekozen omdat de gedachte is dat daar veel contant geld in huis is", vertelt Jochem Kerklaan van de politie. "Onze vrees is dat er een groep criminelen actief is die specifiek deze gemeenschap uitkiest. De ondernemers worden vermoedelijk gevolgd naar hun huis. Zodra ze aan het werk zijn breken ze in, in de hoop veel geld te verdienen."

"Het lastige aan deze gemeenschap is dat ze vaak erg gesloten zijn", vervolgt Kerklaan. "We vragen altijd aangifte te doen, te vertellen wat er is gebeurd en wat er verdwenen is. Maar we hebben het idee dat dit niet altijd volledig uit de doeken wordt gedaan. Dat maakt het voor ons lastig bij de opsporing. We hopen met avonden als deze de mensen ertoe te bewegen aangifte te doen en hun huizen beter te beveiligen."