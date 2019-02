Studenten worstelen met vragen over tbc, ROC van Twente: ‘Geen reden tot onrust’

Studenten van het ROC van Twente worstelen volop met vragen nu bij een collega-student open tbc is vastgesteld. “Ik heb maandenlang in hetzelfde lokaal gezeten als deze patiënt, daar maak ik me best zorgen over”, zegt een student van juridisch administratieve dienstverlening, de opleiding waar de besmettelijke variant van de ziekte is opgedoken. Een woordvoerster van ROC van Twente benadrukt dat er geen reden is tot ongerustheid.

Zoals gemeld hebben de ROC-studenten, die veelvuldig contact met de tbc-patiënte, inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een medische test. Ook de leerkrachten komen hiervoor in aanmerking.



Vernomen via media

Volgens een van de ROC-studenten moest hij via de media vernemen over de open tbc op zijn opleiding. “Ik las het op internet. De volgende ochtend hebben we bij de leiding meteen aangedrongen op tekst en uitleg. We hadden graag een persoonlijke toelichting gehad. Ook om zelf vragen te kunnen stellen. Maar intussen is dit mijn laatste uur voor vandaag en we hebben nog steeds niets gehoord."



Vraagtekens

De student, die anoniem wil blijven, zegt zich zorgen te maken. “Dit speelt al sinds oktober en al die tijd hebben we gewoon les gehad. En ook is er een open dag geweest. Liepen de mensen die daar waren dan geen risico’s? De studente om wie het gaat zit in het derde jaar, zelf zit ik in het tweede jaar. Heel veel anderen kampen met dezelfde vragen als ik. Dit is het gesprek van de dag.”



Naar eigen huisarts

“We hebben intussen te horen gekregen dat het bewust niet aan ons is gemeld om maar geen paniek te veroorzaken. Wat we wel begrepen is dat – wanneer we geen oproep hebben ontvangen – we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar ik denk dat ik toch maar even naar mijn eigen huisarts ga.”



Geïnformeerd via intranet

ROC-woordvoerster Els van Riel vertelt dat de studenten zijn geïnformeerd via het interne internet. “We zitten hier met 7.000 mensen en een bijeenkomst organiseren is dus niet te doen. Maar als mensen niet door de GGD zijn uitgenodigd, is er niets aan de hand. Er is geen enkele reden voor onrust.”



Volgens de zegsvrouw zijn de mensen uit de zogenoemde eerste kring rond het slachtoffer al sinds oktober op de hoogte en zijn er al meerdere informatieavonden voor hen gehouden.

GGD

Op Radio Oost laat Liesbeth de Wit van GGD Twente weten blij te zijn dat ze de 44 besmette personen in kaart hebben. "Hoe eerder we deze mensen in beeld hebben, des te beter is dat voor de genezing." Het proces met medicijnen neemt circa drie tot zes maanden in beslag. "De personen die besmet zijn, zijn direct geïsoleerd van hun omgeving en zijn bijvoorbeeld niet naar school gegaan."

Deze maand worden nog eens 150 personen onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden eind maart verwacht.