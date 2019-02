Deel dit artikel:













Vrouw met drie kinderen voor controle naar het ziekenhuis na botsing met bestelbus Raalte Persoon gewond bij aanrijding Raalte (Foto: Jan Willem Klein Horstman/News United)

Bij een ongeluk tussen twee voertuigen vanmiddag op de Ommerweg in Raalte is een vrouw met drie kinderen gewond geraakt. Het viertal is voor controle naar het ziekenhuis. De tweede bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Steege met de Ommerweg. Over het hoofd Het gaat om een botsing tussen een bestelbus en een personenauto. De bus wilde vanaf de Steege de Ommerweg oversteken en zag de auto over het hoofd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Een rijstrook is tijdelijk afgesloten en het verkeer heeft enige hinder tussen Raalte en Lemelerveld. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33