Raad van State tikt Twenterand op vingers voor fietsenverkoop op industrieterrein Raad van State (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De gemeente Twenterand is vandaag voor de tweede keer op de vingers getikt in de ‘fietsensoap’ in Vroomshoop. De gemeente moet nogmaals met goede argumenten komen waarom fietsen op een bedrijventerrein mogen worden verkocht.

De kwestie speelt al jaren, nadat de gemeente motorhandelaar Gevro toestemming had gegeven voor de verkoop van fietsen in een bedrijfshal aan de Amerikalaan. Concurrent Luvro maakte daartegen bezwaar, omdat volgens eigen beleid van de gemeente detailhandel niet thuishoort op een bedrijventerrein. De verkoop van fietsen valt onder detailhandel. 'Vergelijkbaar met scooters en motoren' De gemeente stelde dat fietsen vergelijkbaar zijn met scooters en motoren. Daarom kunnen ook fietsen worden verhandeld op een bedrijventerrein. De Raad van State ging daar in 2017 niet in mee. De gemeente sleutelde vervolgens aan haar beleid voor de verkoop van fietsen, waardoor het nu wel mogelijk is om fietsen te verkopen op een bedrijventerrein. Maar de Raad van State is het nog steeds niet eens met die stelling. Opnieuw uitleggen Het beleid mag volgens de Raad wel zijn aangepast, maar dat is niet voldoende. De gemeente zal opnieuw moeten uitleggen waarom fietsen vergelijkbaar zijn met scooters en motoren. Gevro mag voorlopig geen fietsen verkopen in zijn pand aan de Amerikalaan. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33