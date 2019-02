Geen paasvuur in Goor, omwonenden bang na debacle Scheveningen

Het paasvuur in Goor gaat dit jaar niet door. Het aanvullende eisenpakket vanuit de gemeente is te zwaar voor de organiserende stichting Stichting Loer om aan te voldoen. "We zijn heel erg teleurgesteld", zegt voorzitter Hennie Smit. Ook het paasvuur van volgend jaar staat op de tocht.

Er was een nieuwe locatie gevonden voor het jaarlijkse paasvuur in Goor, met toestemming van de gemeente. Maar na het debacle met het vreugdevuur in Scheveningen, twijfelen buurtbewoners of het paasvuur niet te dicht op hun woonwijk ligt. Ze dienden bezwaar in bij de gemeente, waarop er een nieuw eisenpakket werd opgesteld.





"Zelfs met 100 vrijwilligers is dit niet te doen"

Het eisenpakket is volgens Smit zó zwaar, dat er zelfs met meer dan honderd vrijwilligers niet aan te voldoen is. "In eerste instantie gingen we na een gesprek met de gemeente goed uit elkaar. Maar dit eisenpakket is gewoon niet haalbaar, daarom dit jaar geen paasvuur in Goor."

"Gisteravond na een spoedoverleg is besloten dat wij het dit jaar helaas voorbij moeten laten gaan. Maar Loer is Loer, wij geven ons niet zomaar gewonnen en stellen alles in het werk om volgend jaar wél een paasvuur te kunnen organiseren."

Zoektocht naar grond

Maar ook dat paasvuur van 2020 gaat een moeilijk verhaal worden volgens de voorzitter. "In Goor is gewoon heel weinig land beschikbaar. Het land wordt allemaal intensief gebruikt door de boeren. We gaan kijken of we iets kunnen vinden, maar ook dan moet er wel iets veranderen aan het eisenpakket. Tot nu toe ziet het er allemaal heel donker uit."

Ludiek alternatief

"Misschien kunnen we dit jaar met een ludiek alternatief komen tijdens Pasen. Maar het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Het alternatief is dan maar dat we ergens anders in de gemeente bij een paasvuur gaan kijken", sluit Smit af.