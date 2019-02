Deel dit artikel:













Volleyballers Webton Hengelo gerustgesteld na informatieavond over tbc TBC op het ROC van Twente (Foto: Getty Images)

Tientallen leden van volleybalvereniging Webton in Hengelo kwamen gisteravond bij elkaar om informatie te krijgen over tbc. De student van ROC van Twente, die 'open' longtuberculose blijkt te hebben, is namelijk lid van Webton. "De informatie van de GGD was goed en duidelijk, ik heb het gevoel dat de leden gerustgesteld zijn", vertelt voorzitter Tijmen Heil.