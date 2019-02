Horeca Enschede: zélf betalen voor controle alcoholverkoop jongeren

Het was een eyeopener, aldus Joris Eleveld van de Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE). De cijfers liegen er niet om, bij een steekproef afgelopen najaar in horecazaken in Enschede lukte het in 82 procent van de gevallen als jongere om alcohol te kopen. En daarom wil de VHSE dat horecaondernemers zélf gaan betalen voor controle op verkoop van alcohol aan jongeren.

Horecaondernemers kunnen zich op vrijwillige basis aanmelden. Het kost ze 480 euro in het jaar. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk deelnemers zijn, kunnen ze van de Koninklijke Horeca en lokale horecavereniging 100 euro en van de gemeente Enschede 50 euro korting krijgen, alleen voor de eerste 40 deelnemers.

Opleiding horecapersoneel

Voor het geld krijgen de horeca-ondernemers wel wat terug, aldus Eleveld. "Ons horecapersoneel wordt opgeleid in de NIX18 campagne, en het is een methodiek die ons vier keer per jaar toetst of er geschonken wordt. We krijgen op die toetsing terugkoppeling of er geschonken is, daardoor krijg je snel resultaat."

Met de feedback krijgt het personeel tips over hoe om te gaan met jongeren die alcohol willen. In Utrecht heeft dezelfde methode al voor snel resultaat gezorgd, in minder dan een jaar groeide het percentage horecaondernemers dat géén alcohol schenkt aan minderjarigen aanzienlijk.

Rookverbod

Mede-bestuurslid Marijn Mengels van de VHSE vergelijkt het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 met het rookverbod: "Daarbij duurde het ook even voor het ingesleten was."

Doelstelling is om door de nieuwe werkwijze op korte termijn het nalevingspercentage bij de deelnemende horeca-zaken flink omhoog te krijgen. Zaken die slecht blijven presteren, als het gaat om alcoholverkoop aan jongeren, kunnen controles verwachten van de gemeente, die extra geld uittrekt voor handhaving.