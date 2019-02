Deel dit artikel:













Busbrugfestival uitgebreid bij RTV Oost Winnend ontwerp voor busbrug in Zwolle (Foto: BAM Infra / Delft creatieve ingenieurs)

RTV Oost doet zaterdag 9 februari verslag van het Busbrugfestival, een uniek en gratis festival op het terrein van het nieuwe busstation. Van 10:00 tot 20:00 uur staat deze plek in het teken van sport, theater, verhalenvertellers, muziek, lekker eten en natuurlijk nieuwe en oude bussen. ?Verslaggever Mark Bakker is erbij en doet live verslag van het festival op tv, radio en social media. Iedereen kan deze dag heerlijk vrij over de Busbrug en het nieuwe busstation lopen zonder dat er verkeer rijdt. Vanaf 17 februari nemen de stad- en streekbussen de Busbrug en het busstation in gebruik. Busbrugloop, theater en veel muziek De dag start met een Busbrugloop; een uniek sportevenement zonder tijdregistratie en voor jong en oud. De loop leidt uiteraard over de busbrug. Verder zijn er diverse activiteiten op en om deze plek. Zo zijn er verschillende nieuwe en oude bussen te bekijken, kunnen mensen genieten van verhalen, muziek en theater en kan men een heuse stadsbus beschilderen samen met een drietal kunstenaars. Voor jonge en oude techniekliefhebbers is er een rondleiding onder de Busbrug door medewerkers van BAM, de bouwer van de Busbrug. Uniek is ook het mini museum over de ‘Schutte bussen’ dat alleen deze middag te bezichtigen is op het nieuwe busstation. Verslaggever Mark Bakker loopt op het terrein rond en doet verslag van alles wat hij ziet, hoort en ervaart. Flitsen van deze indrukken zie en hoor je zaterdag 9 februari tussen 10.00 en 15.00 uur bij RTV Oost. Voor meer informatie over het Busbrugfestival ga je naar www.zwolle.nl/busbrugfestival.

