M2 Bouw Dedemsvaart beste bouwer 2018, bouwbedrijf Hoogeslag Mariënheem wordt tweede

M2 Bouw uit Dedemsvaart is winnaar geworden van de verkiezing Beste Bouwer 2018. Bouwbedrijf Hoogeslag uit Mariënheem werd tweede. De bekendmaking was eind van de ochtend in de Jaarbeurs in Utrecht.

"Ik zie dit als een stukje erkenning voor ons bedrijf", reageert Rick van der Most, die M2 Bouw samen met zijn broer Hans leidt, vanuit Utrecht. "We zijn hier niet met alle collega's, want het is vrij hectisch in de bouw. Maar we gaan dit zeker een keer met z'n allen vieren."

Wel mee

Alle mensen van bouwbedrijf Hoogeslag waren wel mee naar Utrecht. "Iedereen draagt bij aan het succes van het bedrijf. Logisch dus dat iedereen mee gaat naar de prijsuitreiking."

Rond acht uur vanmorgen verzamelden de ruim veertig personeelsleden zich op de Domineeskamp in Raalte om gezamenlijk met de bus naar Utrecht af te reizen. Het bedrijf in Mariënheem was vandaag dicht. Vanavond wordt samen gegeten en een klein feestje gevierd.