Proces tegen Love Parade waar Zwollenaar om het leven kwam deels gestopt Bij het drama kwamen 21 mensen om het leven (Foto: ANP / Marcel van Hoorn)

Een deel van het proces tegen tien mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor een fatale chaos op het festival Love Parade in Duisburg is gestopt. Bij het drama in 2010 kwam de 22-jarige Jan Willem van Helsdingen uit Zwolle om het leven.