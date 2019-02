Hengeloërs zijn puinhoop zat: Laan van Zuid moet 1,6 km lange bloemenzee worden

Jarenlang zaten ze in de overlast en de bewoners van de Laan van Zuid in Hengelo zijn het goed zat. Ze hebben daarop nu het plan gelanceerd om hun soms zo verfoeide straat om te toveren tot een 1,6 kilometer lange bloemenzee. “We willen uiteindelijk de groenste straat van Overijssel worden”, zegt stadsimker Philip Winkelhorst.

Volgens Winkelhorst was de Laan van Zuid de afgelopen jaren één grote puinhoop. "Een doorn in het oog van de Hengeloërs."

Groenste straat Overijssel

Een aantal bewoners van de Laan van Zuid - de voornaamste verbinding tussen de snelweg A1 en het stadshart - heeft daarop de hoofden bijeen gestoken en hun straat nu aangemeld voor het project ‘De groenste straat van Overijssel’.

De winnaar van de wedstrijd sleept 20.000 euro in de wacht om de plannen uit te voeren. Op de Facebookpagina 'Bloemenzee van Zuid' hebben ze intussen aandacht gevraagd voor hun idee.

Kleurig lint

Voornaamste blikvanger moet het kleurige lint worden dat zich door de Laan van Zuid slingert: een bloemenzee van 1,6 kilometer lang.



Als voorschot daarop willen de initiatiefnemers dit voorjaar hun straat alvast in het groen zetten. "Daarvoor vragen we de gemeente een bescheiden bijdrage van 500 euro. Voor de rest hebben we alle hulp nodig van de bewoners om ons de helpende hand te bieden. Ook willen we scholen erbij betrekken. We hopen daarom nu op die bijdrage van de gemeente. Dan kunnen we er maart, uiterlijk april mee beginnen."



Goede kans

Intussen hebben zich door de hele provincie een slordige veertig deelnemers aangemeld voor de verkiezing voor de 'groenste straat van Overijssel'. Stadsimker Winkelhorst zegt dat de Laan van Zuid goede kans maakt: "En met die 20.000 euro zouden we onze plannen voor de nabije toekomst helemaal waar kunnen maken."



Eén kleurenzee

In dat geval krijgt de Laan van Zuid het felbegeerde bloemenlint: "Met meerjarige bloemen zodat we niet ieder seizoen opnieuw hoeven te zaaien. Maar vooral ook bloemen die op verschillende periodes in bloei staan. Zodat er eigenlijk de hele tijd wat te zien is. En niet alleen bloemen, maar ook bomen. Het moet straks gewoon één grote kleurenzee worden."