De strijd tegen laaggeletterdheid: provincie Overijssel besteedt ton aan 'theatertour'

'Letter voor Letter', zo heet de voorstelling die vanaf dit najaar te zien is op verschillende plekken in Overijssel. De voorstelling moet mensen meenemen in het leven van een laaggeletterde. Want de drempel om hulp te zoeken is te hoog, vinden deskundigen. "Mensen schamen zich ervoor."

De voorstelling was bij wijze van experiment vorig jaar in september al een keer in Hardenberg te zien, maar vanaf dit najaar komen er minstens tien voorstellingen bij. Een ton subsidie van de provincie maakt dit mogelijk.

Muziek en verhalen

"De hele voorstelling zit vol met muziek", zegt Marie-José de Ruiter. Als voorzitter van een werkgroep van laaggeletterdheid in Hardenberg houdt ze zich dagelijks bezig met manieren om laaggeletterdheid tegen te gaan.

"In de voorstelling zitten ook filmpjes van mensen die zélf laaggeletterd zijn en besloten er wat aan te doen. Die vertellen daar hun verhaal en dat maakt de voorstelling extra bijzonder."

Oorsprong in Drenthe

De voorstelling is één van de manieren waarop ze mensen wil bereiken over laaggeletterdheid. "Het is een voorstelling die oorspronkelijk in Drenthe is gemaakt en het is daar zó goed ontvangen dat ik dacht: 'Hé, we moeten dit ook in Overijssel hebben!'

Het is volgens De Ruiter nodig dat mensen informatie krijgen over laaggeletterdheid. "Het uiteindelijke doel van de voorstelling is om de drempel om hulp te zoeken voor laaggeletterden te verlagen."

'Groot probleem'

In Overijssel zijn er zo'n 180 duizend mensen laaggeletterd, waarbij het voor iets meer dan de helft om autochtone Nederlanders gaat. "Het is een groot probleem", meent Hanneke Ardesch, taalcoach in Hardenberg. "De drempel om hulp te zoeken is te hoog. Mensen schamen zich ervoor dat ze eigenlijk helemaal niet goed kunnen lezen of schrijven. Soms weten ze het zelfs verborgen te houden voor hun eigen familie."

De 73-jarige Roelof Prins uit Dedemsvaart is laaggeletterd. Hij heeft één grote passie: reizen. Maar omdat lezen en schrijven voor hem te lastig was, ging dit niet altijd goed. "Ik kon voorheen helemaal niet lezen wat ik tekende bij een reisbureau. Ik kon absoluut niet zelfstandig een reis boeken. Het duurt bij mij allemaal veel langer."

Uitlachen op de werkvloer

Ook voor Prins heeft het even geduurd voordat hij hulp durfde te zoeken. Zo'n acht jaar geleden vroeg hij het eerste gesprek aan. Hij wist wel in de basis wel hoe hij moest lezen en schrijven, maar meer niet. "Het was zelfs zo erg dat collega's me uitlachten. Dan moest ik bijvoorbeeld namen noteren van personeelsleden en dan wist ik natuurlijk niet hoe ik dat moest schrijven. Dan lachten ze wat: 'Hij weet nog niet eens hoe je mijn naam moet schrijven!'"

Maar nu gaat het lezen en schrijven Roelof aardig af. Een reis naar Roemenië is onlangs geboekt en als taalambassadeur doet Prins geregeld zijn verhaal aan groepen mensen of organisaties. "Ik durf nu zelfs wel gewoon mails te sturen. En ik had ook echt nooit gedacht dat ik voor een groep zou staan om mijn verhaal te vertellen." Prins hoopt dan ook dat mensen na het zien van de voorstelling makkelijker hulp gaan zoeken.

Heeft u, of iemand in uw buurt, moeite met lezen en schrijven? Bel het hulpnummer 0800 023 44 44.