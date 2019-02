Deel dit artikel:













De topper tussen Urk en Excelsior'31 kijk je bij RTV Oost Eerder eindigde het verhitte potje in 0-0 (Foto: Jan Sanderman/Excelsior'31)

De titelkraker in de zaterdag hoofdklasse B tussen SV Urk en Excelsior'31 is zaterdag te volgen via RTV Oost.

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Facebook en TV Oost. De aftrap op Urk is om 15.00 uur. Raymond Koning doet verslag van het duel tussen de nummers één en drie van de ranglijst. Urk staat bovenaan, maar de bezoekers uit Rijssen hebben slechts twee punten minder en één duel minder gespeeld. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33