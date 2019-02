Deel dit artikel:













Kijk terug: het openingsdebat voor de Provinciale Verkiezingen Live vanuit de Statenzaal: het openingsdebat (Foto: RTV Oost) Live vanuit de Statenzaal: het openingsdebat (Foto: Gemeente Zwolle)

Wat doen we met de grote paasvuren? Maken we van de N35 tussen Zwolle en Twente een snelweg? En hoe houden we het Overijsselse landschap in stand? De campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen ging vanavond van start met het openingsdebat in de Statenzaal in Zwolle. Kijk het hier terug.

