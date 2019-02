Jolly Jumpers strandt na thriller in bekertoernooi tegen basketbalsters Binnenland

Het bekeravontuur van de basketbaldames van Jolly Jumpers is ten einde. De ploeg uit Tubbergen verloor vanavond zeer nipt in de kwartfinales van Binnenland. Het werd 66-67.

In eigen huis waren de bezoekers pas in de slotfase te sterk. Beide teams, uitkomend op het hoogste niveau, maakten er een spannend schouwspel van. Binnenland uit Barendrecht -dat tweede staat in de competitie- was echter ondanks een achterstand op de beslissende momenten te machtig voor Jolly Jumpers. De equipe uit Tubbergen kan zich volledig richten op de competitie, zondag treedt de ploeg aan in eigen huis tegen Batouwe.