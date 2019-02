Topper Urk-Excelsior'31 zaterdag live bij RTV Oost

Het duel tussen Urk en Excelsior'31, de nummers één en drie in de Hoofdklasse B, is zaterdag live te zien op RTV Oost en Facebook vanaf 14.45 uur.

Raymond Koning verzorgt het commentaar bij de wedstrijd. De wedstrijd begint om 15.00 uur, de uitzending gaat een kwartier eerder van start.



Urk-Excelsior'31

Het is een duel in de top van de hoofdklasse B. Wie slaat er een goede slag in de titelstrijd? Eerder eindigde het duel in Rijssen in een gelijk spel: 0-0. RTV Oost zendt elke week een wedstrijd uit de hoofdklasse B live uit. Op zondagavond is in Sport op Zondag een ruime samenvatting van het duel te zien.

Het duel tussen Urk- Excelsior’31 zie je zaterdagmiddag vanaf 14.45 uur live in de Oosttribune bij RTV Oost en op Facebook.