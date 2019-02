Deel dit artikel:













Expeditie Oost: Duivenjager wekt verbazing op Duivenjager (Foto: Diederik Wentink)

Hij is een hit op het internet; Jan de Vries uit Enschede. Een filmpje waarin hij fanatiek op duiven in de binnenstad jaagt is al 200.000 keer bekeken. “We met die beesten”, zegt Jan onomwonden. Wild gesticulerend en stampvoetend probeert hij zijn gevleugelde vijanden te verjagen. Tot verbazing en hilariteit van omstanders: “waar komt die man vandaan, uit een inrichting?”

