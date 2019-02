Museum De Fundatie krijgt 2,5 ton voor buitenconcerten

Museum De Fundatie krijgt 2,5 ton (Foto: RTV Oost (Overijssel in Vogelvlucht))

Het Zwolse Museum De Fundatie heeft vandaag een cheque van 250.000 euro van de BankGiro Loterij gekregen. Het bedrag zal worden gebruikt om Fundatie SummerStage te betalen, een reeks buitenconcerten in Wijhe.

De gift van de loterij, door Ilse DeLange aan museumdirecteur Ralph Keuning uitgereikt, is een onderdeel van de miljoenengift aan de Nederlandse cultuursector.

De 2,5 ton is extra geld voor de Fundatie, daarnaast krijgt het museum ook de jaarlijkse bijdrage. Hoe hoog die zal zijn, maakt de loterij op 12 februari bekend tijdens het Goed Geld Gala in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.