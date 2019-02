Brabantse vader en zoon langer vast voor Enschedese 'kwartetmoord'

De Brabantse vader en zoon die zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de Enschedese kwartetmoord, blijven drie maanden langer vastzitten. De rechtbank heeft dat vandaag bepaald.

De twee mannen (71 en 32 jaar oud) uit het Brabantse Sint Willebrord werden vorige maand opgepakt. Ze zouden een wapen hebben geleverd aan de drie Twentse hoofdverdachten, een vader en zijn twee zoons, die al vastzaten.

Wapenhandel

De Brabanders werden eind vorig jaar veroordeeld voor wapenhandel in het onderzoek 'Mega Boston'. Hierbij leverden zij in de zomer van 2017 wapens aan een undercoveragent. Ze werden in de cel aangehouden voor betrokkenheid bij de kwartetmoord.

Viervoudige moord

De viervoudige moord in Enschede was in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Vier mannen zijn met kogels om het leven gebracht. Waarschijnlijk was er een conflict met één of twee van de slachtoffers over drugs.

De andere waren vermoedelijk twee waren getuigen die het niet mochten navertellen.