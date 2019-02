Zwolse MS-patiënte blij met aankondiging nieuw onderzoek Fampyra

Het nieuws dat minister Bruins van Medische Zorg een nieuw onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de effectiviteit van het medicijn Fampyra, stemt de Zwolse MS-patiënte Esmiralda Steen - Mensink tevreden. "Er zit weer schot in de zaak." Vandaag gaat ze met een groep MS-patiënten naar Den Haag voor het algemeen overleg geneesmiddelen.

De Tweede Kamercommissie Volksgezondheid komt bij elkaar voor het overleg over geneesmiddelen, waarbij er ook over Fampyra wordt gesproken. Dit medicijn werkt als symptoombestrijder, maar een grote groep patiënten zoals Steen-Mensink meent dat Fampyra wel werkt. Daarom willen ze graag dat het middel weer wordt vergoed.

"Vandaag kunnen we niet meer dan plaatsnemen op de tribune, maar we onderstrepen zo wel hoe belangrijk wij het vinden", stelt Steen-Mensink, die per maand zo'n 150 euro kwijt is aan Fampyra.

Zes maanden

Het onderzoek dat minister Bruins aankondigde, gaat zo'n zes maanden duren. Steen-Mensink heeft goede hoop dat het medicijn straks weer wordt vergoed. "Het onderzoek betekent dat de minister doorheeft dat het voor een bepaalde groep mensen wel werkt. Het is voor ons essentieel dat het vergoed wordt. Ik kan door het middel veel gemakkelijker bewegen en heb minder zorg nodig."