Welke partij past bij jou? Stemwijzer van de Provincie Overijssel online

Drie keuzes

Wie de stemwijzer op de site aanklikt krijgt 29 stellingen over allerlei onderwerpen waar de provincie beslissingen over neemt. Per vraag zijn er drie keuzes. Eens, geen van beide en oneens.

Daarnaast kun je ook bij elk stelling zien wat de deelnemende partijen vinden van het onderwerp, bijvoorbeeld windmolens of bouwen in groen.

Aan het einde van de stemwijzer kunnen deelnemers dan nog aangeven welke onderwerpen zij extra belangrijk vinden. En deelnemers kunnen als laatste stap zelf bepalen welke partijen worden meegenomen in de resultaten. Vervolgens rollen er dan drie partijen uit die qua ideeën het best overeenkomen met de antwoorden van de deelnemers aan de de stemwijzer.

De stemwijzer kan onbeperkt ingevuld worden.