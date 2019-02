Deel dit artikel:













Achtereekte treft Wüst op 3000 meter bij WK afstanden na afzegging Pechstein Carlijn Achtereekte (Foto: Pro Shots)

In het rittenschema van de 3000 meter op de WK afstanden in Inzell, die vanmiddag van start gaan, is voor Nederland een opvallende wijziging aangebracht. Door de late afmelding van de Duitse veterane Claudia Pechstein (46) rijdt olympisch kampioene Carlijn Achttereekte uit Lettele nu een rechtstreeks gevecht tegen titelverdedigster Ireen Wüst.

De Chinese reserve Mei Han is aan het deelnemersveld toegevoegd en neemt het in de eerste race op tegen de Noorse Sofie Haugen. Aanvankelijk zou Achtereekte het in de openingsrit opnemen tegen Hauge. Voor Antoinette de Jong is er niets veranderd. De Nederlands kampioene op de 3000 meter rijdt in de zevende rit, van de tien, tegen de Japanse Ayano Sato.